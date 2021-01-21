Kar nedeniyle kapanan 381 köy yolu 24 saatte ulaşıma açıldı
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Kar nedeniyle kapanan 381 köy yolu 24 saatte ulaşıma açıldı

21.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:44

Elazığ'da etkili olan kar sonucu ulaşıma kapanan yüksek kesimlerdeki 381 köy yolu 24 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Elazığ'da etkili olan kar sonucu ulaşıma kapanan yüksek kesimlerdeki 381 köy yolu 24 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Merkez ve ilçelerde etkisini arttıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde yer alan 441 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının bir an önce ulaşıma açılması için günün 24 saati çalışma yürütüyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmaya yönelik büyük çaba sarf eden ekipler, çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Köylere kesintisiz hizmet ulaştırmak adına araç filosuna 28 yeni iş makinesini katan İl Özel İdaresi, 79 araç ve 133 personelle karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açarak, vatandaşa hizmet veriyor.

Ekipler karın etkili olduğu yerleşim yerlerinde kapanan 441 köy yolundan 381'ini özverili çalışmaları ile 24 saatte ulaşıma açtı.

Ulaşımın sağlanamadığı merkezde 10, ilçelerden Kovancılar'da 18, Palu'da 10, Karakoçan'da 7, Maden'de 5, Sivrice'de 5, Baskil'de 4 ve Alacakaya'da 1 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı kentte yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları tipi, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar nedeniyle kapanan 381 köy yolu 24 saatte ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 381 köy yolu 24 saatte ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 381 köy yolu 24 saatte ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 381 köy yolu 24 saatte ulaşıma açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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