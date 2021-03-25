Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı
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Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle kapanan köy yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.

Baskil'de 6, Sivrice ilçesinde 5 köy yolunda çalışmalar sonucu yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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