Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 105 köy yolunun 52'si açıldı

05.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:10

Elazığ'da, iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 105 köy yolunun 52'si açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde ulaşıma kapanan 105 köy yolundan 52'si yapılan çalışma sonucu açıldı.

Kaynak: AA