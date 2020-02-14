Elazığ'da kar nedeniyle 314 köy yolu kapalı

14.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:35

Elazığ'da 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 496 köy yolundan 182'si açıldı, 314'ünün ise kapalı olduğu bildirildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından yoğun kar yağışı Elazığ genelinde 2 gün etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 550 köy yolundan 496'sı ulaşıma kapandı.Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin çalışmasıyla şuana kadar 182 köy yolunun açıldığı bildirildi. Kapalı bulunan 314 köy yolunun açılması için yoğun çalışma yapıldığı aktarıldı. Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.Öteyandan bugün sabah saatlerinde kent genelinde sis bir süre etkili oldu.

Elazığ, Malatya,Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise buzlanma, don ve çığa karşı tedbirli olunmasını istedi.

(İHA)

Kaynak: İHA