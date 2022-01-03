Elazığ'da kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Elazığ'da kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Yağışın devam ettiği ilçelerden Baskil'de 8, Kovancılar'da 7, Palu'da 9 ve Sivrice'de 1 köy ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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