Elazığ'da kar nedeniyle 136 köye ulaşım sağlanamıyor
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Elazığ'da kar nedeniyle 136 köye ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

09.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:54
Elazığ'da kar nedeniyle 136 köye ulaşım sağlanamıyor

'da etkili olan kar yağışı sonucu 136 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde son bir haftadır etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.


Kar nedeniyle merkezin yanı sıra Sivrice, Palu, Kovancılar, Maden, Karakoçan, Arıcak, Alacakaya ve Baskil ilçelerinde 136 köye ulaşım sağlanamıyor.


Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA
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