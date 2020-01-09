Elazığ'da kar nedeniyle 136 köye ulaşım sağlanamıyor

09.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:54

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 136 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde son bir haftadır etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kar nedeniyle merkezin yanı sıra Sivrice, Palu, Kovancılar, Maden, Karakoçan, Arıcak, Alacakaya ve Baskil ilçelerinde 136 köye ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA