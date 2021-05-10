Elazığ'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı
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Elazığ'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı

Elazığ'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı.

ELAZIĞ'da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ Belediyesi'nce yapılan kanalizasyon çalışması sırasında göçük oluşurken, 1 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibince kurtarılan işçi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Elazığ'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı
Elazığ'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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