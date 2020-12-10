Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi
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Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi

10.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:42
Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi

ELAZIĞ'nın Keban ilçesinde kanadından vurulmuş olarak bulunan şahin, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ELAZIĞ'nın Keban ilçesinde kanadından vurulmuş olarak bulunan şahin, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Avlanması yasak ve koruma altındaki kuş türlerinden şahin, kanadından vurulmuş halde dağlık alanda vatandaşlar tarafından bulundu.  Şahinin durumunu vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine ekipler, bulunduğu yerden kurtardıkları şahini, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, olaya avcıların neden olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Yaralı halde ya da bakıma muhtaç yaban hayvanları hastanemize getiriliyor. Avcıların ateşli silahla şahinin kanadındaki yaralanmaya neden olduklarını düşünüyoruz. Tedavisi yapıldıktan sonra ekiplere teslim edilip doğal ortamına bırakılacak" diye konuştu.


Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi
Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi
Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi
Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi
Elazığ'da kanadından vurulan şahine tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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