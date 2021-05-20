Elazığ'da kamyonun kabininden yılan çıktı
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Elazığ'da kamyonun kabininden yılan çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

- Elazığ'da kamyonun kabininden yılan çıktı Elazığ'da bir kamyonun içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğal ortamına bırakıldı.

- Elazığ'da kamyonun kabininden yılan çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kamyonun içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğal ortamına bırakıldı.

Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan kamyonun içerisinde yaklaşık 1,5 buçuk metre uzunluğunda yılan girdi. Sürücünün araca bindiği sırada fark ettiği yılan korku oluştururken, durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonun kabin kısmında bulunan yılanı, bulunduğu yerden aldı.

Kamyondan alınan yılanın ekipler tarafından kent merkezinden uzak doğal yaşam alınan bırakıldığı bildirildi.

Elazığ'da kamyonun kabininden yılan çıktı
Elazığ'da kamyonun kabininden yılan çıktı
Elazığ'da kamyonun kabininden yılan çıktı
Elazığ'da kamyonun kabininden yılan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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