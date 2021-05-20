Elazığ'da kamyonun kabininden yılan çıktı

Elazığ'da bir kamyonun içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğal ortamına bırakıldı.

Elazığ'da bir kamyonun içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğal ortamına bırakıldı.

Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan kamyonun içerisinde yaklaşık 1,5 buçuk metre uzunluğunda yılan girdi. Sürücünün araca bindiği sırada fark ettiği yılan korku oluştururken, durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonun kabin kısmında bulunan yılanı, bulunduğu yerden aldı.

Kamyondan alınan yılanın ekipler tarafından kent merkezinden uzak doğal yaşam alınan bırakıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı