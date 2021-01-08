Elazığ'da kamyonetle pikap çarpıştı: 6 yaralı
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Elazığ'da kamyonetle pikap çarpıştı: 6 yaralı

08.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:53
Elazığ'da kamyonetle pikap çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 23 BV 304 plakalı kamyonetle 65 AFF 444 plakalı pikap, Elazığ-Bingöl kara yolu İsmet Paşa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Kazada sürücülerle araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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