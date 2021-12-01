Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı - Haberler
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Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı

Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tadım köyü yolunda bir köpeğin seyir halindeki kamyonetin arkasına boynundan asılıp sürüklenerek eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin iletilerek ihbarda bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda köpeğe eziyet eden sürücü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bir köpeğin seyir halindeki kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklendiği ve eziyet edildiği ihbarı üzerine ekiplerin derhal harekete geçtiği belirtildi.

Jandarma ekipleri tarafından yaralı köpeğin, asılı olduğu kamyonetin arkasından alınarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Yaralı köpek tedavisinin yapılmasının ardından, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Köpeğe eziyet eden sürücü hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı

Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı

Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı

Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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