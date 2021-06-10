Elazığ'da kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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Elazığ'da kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Elazığ'da kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'ın Palu ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu - Kovancılar kara yolu Hacı Yasin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. A. idaresindeki 49 E 2306 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki belediyeye ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü hafif yanındaki yolcu ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Elazığ'da kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Elazığ'da kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Elazığ'da kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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