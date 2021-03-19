Son dakika haber! Elazığ'da, kamyonet ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da, kamyonet ile minibüs çarpıştı: 8 yaralıELAZIĞ'da, kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da, kamyonet ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

ELAZIĞ'da, kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sanayi Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. E.G. yönetimindeki 23 ABF 733 plakalı kamyonet ile E.Y.'nin kullandığı 23 EY 778 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araçlardaki 1'i çocuk 8 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı