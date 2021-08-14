Elazığ'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
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Elazığ'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Elazığ'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti.

Elazığ'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ - Çemişgezek Karayolunda bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit Bilbey (43), idaresindeki 06 FV 5075 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden aşağı yuvarlandı. Haber verilmesi sonucu olay yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilbey'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
Elazığ'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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