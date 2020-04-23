Elazığ'da kamyon devrildi, o anlar kameraya yansıdı Elazığ'da kum yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hafif yaralandı.

Elazığ'da kum yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hafif yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Güntaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 23 DE 991 plakalı kamyon, tali yola girdikten sonra devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA