Elazığ'da kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkisi devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; il genelinde, 24 Ocak 2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

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