Elazığ'da kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin - Haberler
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Elazığ'da kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin

Elazığ'da kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkisi devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; il genelinde, 24 Ocak 2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Engelli, Elazığ, Medya, kar, Yerel, Haber

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