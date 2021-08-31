Elazığ'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu dönem toplantısı
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Elazığ'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu dönem toplantısı

Elazığ'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu dönem toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elazığ'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 2. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 2. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan 'Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı'na istinaden oluşturulan Elazığ KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda Vali Erkaya Yırık başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Yüce, İŞ-KUR İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Müdürlüğü ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri katıldı. Covid-19 öncesi ve sonrası ilin sanayi durumu, ithalat, ihracat ve destekler ile ilgili konuların değerlendirildiği toplantı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuztürk tarafından sinevizyon gösterimi destekli sunum yapılmasıyla son buldu.

Programda konuşma gerçekleştiren Vali Erkaya Yırık, " İlimizin sanayisine ilişkin politikaları uygulama yöntemleri belirlemek, tüm üretim sektöründe yaşanan ilin ticaretine, ekonomisine katkı sağlayacak faktörlerin yaşanmış olduğu sıkıntıları bertaraf edecek çözümleri üretecek ve vatandaşlarımıza bu işin taraflarına fayda sağlamak için yapagelmekte olduğumuz Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 2. dönem toplantısında bir aradayız. Bu toplantıda ilgili birimlerle birlikte yine belediyemizin de katkılarıyla aynı şekilde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İŞ-KUR, Fırat Kalkınma Ajansı, Fırat Üniversitesi, Organize Sanayi ve diğer katılımcı arkadaşlarımızın katkılarıyla ilimizde üretim yapan sektörlerin yaşamış oldukları bertaraf etmek, onların iş kapasiteleri arttırabilmek, becerilerini geliştirebilmek ve ülkemizde özellikle ithal ikameci olarak bilinen ithalatı yapılan ara ürünlerin üretimlerini mümkünse ilimizde gerçekleştirmeyi planlayıp karar altına almayı düşünüyoruz. Buradaki firmalarımızın üretim bakımında güçlendirilmesi ilimizin faydasına olacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu dönem toplantısı
Elazığ'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu dönem toplantısı
Elazığ'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu dönem toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu dönem toplantısı - Haberler Ekonomi
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