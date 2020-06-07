Elazığ'da kalp gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor
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Elazığ'da kalp gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor

Elazığ'da 2 bin 350 rakımlı Hazar Baba Dağı'nın 2 bin rakımında kaynağı ve akarı olmadan oluşan, kalp şeklini andıran göl doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.

Elazığ'da kalp gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor
07.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:26

Elazığ'da 2 bin 350 rakımlı Hazar Baba Dağı'nın 2 bin rakımında kaynağı ve akarı olmadan oluşan, kalp şeklini andıran göl doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Yeşile bürünen doğal güzelliğinin yanı sıra, kınalı ördekten martılara, bal arılarından çeşitli hayvanlara ev sahipliği yapan gölün oluşumu ise bilinmiyor.

Çevresi baraj ve göllerle çevrili olması nedeniyle Türkiye'nin tek yarım adası konumunda bulunan Elazığ, birbirinden farklı doğal güzelliği ile biliniyor. Zaman zaman turizme katkı sağlayacak yeni keşiflerin yapıldığı kentte, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Dağı'nın zirvesine yakın noktada 2 bin rakımda ise kaynağı ve akarı olmadan oluşan göl ise doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bölge insanları dışında çoğu kişinin bilmediği göl, aynı zamanda kuş bakışı kalbi andırıyor.Göl ve çevresinde ise başta kınalı yaban ördekleri, martılar, bal arıları ve çeşitli hayvan türleri göze çarpıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından drone ile görüntülenen göl, aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük tektonik Hazar Gölü'nü görüyor.

Öte yandan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde yolu kaya parçaları ile kapanan ve korona virüs salgını nedeniyle kimsenin uzun süre gitmediği 2 bin rakımdaki gölün yolunun Vali Çetin Oktay Kaldırım talimatıyla İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldığı bildirildi.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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