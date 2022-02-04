Kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen kişi yaralandı
AA, İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Sanayi Mahallesi'nde S.D. evine gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada üzerinde bulunduğu alanda çökme meydana geldi.
S.D. kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda hafif yaralanan S.D. itfaiye ekiplerince düştüğü çukurdan kurtarıldı.
Ekipler, kaldırımda oluşan çukurun çevresinde güvenlik önlemi aldı.