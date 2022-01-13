Elazığ'da kalbinde delik bulunan 2 çocuk anjiyografi yöntemi ile tedavi edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da kalbinde delik bulunan 2 çocuk anjiyografi yöntemi ile tedavi edildi

Elazığ'da kalbinde delik bulunan 2 çocuk anjiyografi yöntemi ile tedavi edildi
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde kalbi delik 2 çocuk, anjiyografi yöntemiyle tedavi edildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Elazığ'da, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde kalbi delik 2 çocuk, anjiyografi yöntemiyle tedavi edildi.

FÜ Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Yılmaz ile Dr. Öğr. Üyesi Osman Akdeniz tarafından 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk hastaya yapılan katater anjiyografi işlemi, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz, geçen yıl ağustos ayından itibaren alt yapısını hazırladıkları anjiyografi işlemini ilk kez kalbi delik 2 çocuk hastaya uyguladıklarını belirtti.

Operasyonun başarılı bir şekilde yapıldığını aktaran Yılmaz, "Bölgemizde bu tip hastalarımıza girişimsel olarak katater anjiyo işlemi ile halk arasında bilinen kalp deliği kapama işlemleri, kalp kapakçıklarında damar darlıklarının balonla açılma işlemleri yapmak için planlamamız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Akdeniz de, uygulamaya başladıkları yöntemle çocuk hastaların da şifa bulabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda yapılan anjiyo kataterizasyonunu tanısal ve girişimsel olarak artık hastanemizde yapabiliyoruz. Tanısal kataterizasyonda kalbin değişik odacıklarından kan örneği ve basınç kayıtları alarak kalp deliğinin çocukta yapacağı etkiyi hesaplıyoruz ve cerrahiye uygun olup olmadığına kara veriyoruz. İlimizde ve bölgemizde bu işlemlerin yapılması önem arz etmekteydi. Sevk etmeden bu hastalarımızın hastanemizde ve ünitemizde teşhis ve tedavilerini gerçekleştirebileceğiz."

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

 Türkiye Enes Kara'nın intiharını konuşurken çok tartışılacak 'yurt' anketi

Türkiye Enes Kara'nın intiharını konuşurken çok tartışılacak "yurt" anketi

 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Ömer Çelik'ten açıklama: Bu olay üzerinden hesaplaşma ahlaki değil

Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Ömer Çelik'ten açıklama: Bu olay üzerinden hesaplaşma ahlaki değil

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title