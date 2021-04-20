Elazığ'da kafasına demir parçası düşen inşaat işçisi öldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, kafasına demir parçası düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, kafasına demir parçası düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir inşaatta vinç ile yukarı çekilen demir parçası, aşağıda bulunan Özkan A'nın (37) üzerine düştü.

Düşen demir parçasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan işçi 112 Acil Sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Özkan A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen