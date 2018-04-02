Elazığ'da Kadroya Geçen 179 İşçi, İş Başı Yaptı

Elazığ İl Özel İdaresinde kadroya geçen 179 işçi mesaiye başladı.

Elazığ İl Özel İdaresinde taşeron kadro hakkı kazanan 179 işçi için ilk iş günü olması ve 2018 iş mevsimin başlaması nedeniyle tören düzenlendi. İl Özel İdaresi Saha Amirliğinde gerçekleştirilen tören, günün anlamına dair konuşmalar yapıldı.

Özel İdarenin şehrin her yerine hizmet götüren bir kurum olduğunu belirten Yol-İş Sendikası 2. Nolu Şube Başkanı Vahdettin Erten, yıllardır kangren olan taşeron meselesinin çözülmesinin hayırlı bir gelişme olduğunu söyledi.

Kurumda çalışmakta olan taşeron işçilerin bugün itibariyle daimi işçi statüsüne geçtiğini vurgulayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ise, "Bu konuda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte İl Özel İdaremizde çalışan 179 taşeron çalışanımız sürekli işçi kadrosuna geçmiştir. Özel İdare şehrin her yerinde hizmet üreten ve proje gerçekleştiren ilimizin en büyük kurumlarından biridir. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız bundan sonra daha bir özveri ile çalışacaklardır. İl Özel İdaresi çalışanları şehrin hizmetinde ve görünmez kahramanlar olarak hizmet vermeye devam edeceklerdir" dedi.

Vali Yardımcısı Mustafa Gül'de, Özel İdarenin 2018 yılında önemli bir iş programı olduğunu ve yeni işçilerin katılımıyla daha başarılı sonuçlar alınacağına inandığını dile getirdi.

Taşeronların kadroya geçişlerinin hükümetin en önemli vaatlerinden biri olduğunu ifade eden Elazığ AK Parti Milletvekili Metin Bulut'da ise, hükümetin üzerine düşeni yerine getirdiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardında dua edilerek kurban kesildi. - ELAZIĞ