Elazığ'da kadınlara afet farkındalık eğitimi verildi - Haberler

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Elazığ'da kadınlara afet farkındalık eğitimi verildi

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da kadınlara afet farkındalık eğitimi verildi

Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ev kadınlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ev kadınlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi ve AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle kadınlara verilen eğitimde, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, yaptığı açıklamada, dernek olarak hayatın her noktasında iyilik için çalıştıklarını söyledi.

Son yıllarda afetlerin sayısının arttığını aktaran Eğit, bundan sonra her bireyin afetler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu çalışmaların sayısını arttıracaklarını ifade eden Eğit, şöyle konuştu:

"Ev kadınlarını son zamanlarda sıklıkla yaşanan afetler ve sonrasında meydana gelen sonuçları konusunda bilgilendiriyoruz. Burada afet bilinci, yangın, ilk yardım gibi konularda eğitim veriyoruz. Bu çalışmadan yaklaşık 100 kadımız faydalanacak."

AA / Suat Öztürk - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Elazığ, AFAD, Mart, Güncel, Haberler

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