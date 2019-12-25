25.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:45

Elazığ'da "Kadına yönelik şiddetle mücadele ve cinsiyet eşitliği" eğitimi düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından Gazi Huzurevi ile Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü personeline yönelik eğitim verildi.

Eğitim kapsamında çocuk ve 60 yaş üzeri bireylere hizmet veren kurum ve kuruluşlarda çalışan personele şiddetin doğurduğu sonuçlar ve şiddet gören kadının başvurabileceği kuruluşlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

70 personelin katıldığı eğitim 2 gün sürdü.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nevin Evliyaoğlu, yaptığı açıklamada, eğitimde kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar, şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı." dedi.

Kaynak: AA