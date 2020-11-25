Elazığ'da "Kadına şiddete hayır" etkinliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da "Kadına şiddete hayır" etkinliği

25.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:55
Elazığ'da

Elazığ'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle bir alışveriş merkezinde kurulan stantta kadınlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Standı ziyaret edenler, turuncu maske takıp, oluşturulan dilek ağacına yazdıkları notları astı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Daha sonra eldivenli eller turuncu boyaya batırıldıktan sonra beyaz çantalara baskı tekniği uygulandı.

Etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklar ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir eylem planı hazırlandığını ifade eden Yırık, bu kapsamda farkındalık çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Kurulan standa vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Yırık, "Baş tacımız kadınlarımızın haklarını koruma amacını taşıyoruz. Kadına yönelik şiddete dur demek için tüm çalışmaları en iyi şekilde yürütüyoruz." dedi.

"İnsanlarımızın şiddeti kabul etmediğini biliyor, buna inanıyoruz. Kadına yönelik hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz. Kadına yönelik şiddete hayır diyoruz." diyen Yırık, şiddete toplumun her kesimi ile hayır demeye devam edeceklerini aktardı.

Yırık, "Kadınlarımız ailelerinde, toplumda ve etkin olduğu her yerde herhangi bir şiddet ve taciz gibi sıkıntı yaşamaksızın hayatın içinde olabilmeli. Çünkü kadının olmadığı toplum çölleşmiş toprak gibidir. Her şey kadınla başlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

İlgili Haberler

Körfez Belediyesi kadına şiddete hayır dedi
Körfez Belediyesi kadına şiddete hayır dedi
Peribacaları kadına şiddete 'Hayır' demek için ışıklandırıldı
Peribacaları kadına şiddete 'Hayır' demek için ışıklandırıldı
Kütahya Belediyesi'nden 'Kadına Şiddete Hayır' standı
Kütahya Belediyesi'nden "Kadına Şiddete Hayır" standı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berkun Oya Cem Yılmaz Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Mert Günok Deniz Türüç Samet Aybaba Gökhan Gönül
Tüm Haberler Türk Aralık İstifa Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da "Kadına şiddete hayır" etkinliği - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 15:58:36. #1.14#
title