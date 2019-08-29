Elazığ'da "kadına şiddete hayır" etkinliği

29.08.2019 10:00

Elazığ'da, Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Kadına şiddete hayır" etkinliği düzenlendi.

Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, uğradıkları şiddetle hayatını kaybeden kadınların isimlerini giydikleri beyaz eldivenlere yazdı. Daha sonra eldivenli ellerini kırmızıya boyayan öğrenciler, oluşturulan siyah panoya bastı.

Panolar farkındalık yaratmak amacıyla kentin belirli yerlerinde sergilenecek.

"Onlar sessizce can verdiler"

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit, kadınlara yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu tür etkinlikleri sürekli yapacaklarını vurgulayan Eğit, "Çünkü onlar sessizce can verdiler. Biz şunu söylüyoruz. Türk kadını böyle şiddet haberlerinde değil kahramanlıkları ile anılmışlardır şimdiye kadar. Çocuğunun üzerindeki battaniyeyi mermiye sarmış annelerimiz hiç tanımadığı insana böbreğini veren annelerimizi görüyoruz." dedi.

Eğit, kadınların bu şekilde şiddete maruz kalmalarını kınadıklarını belirtti.

Elazığ Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis de şiddetin dini, dili, rengi ve ırkı olmaz düsturu ile hareket ettiklerini ifade etti.

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetine dikkat çeken Sis, "O görüntüler yüreklerimizi dağladı. Biz de bunu tüm topluma katmanlara yaymak için böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Gençlerden Elif Gülertam, kadına şiddetin sona ermesini istediklerini belirterek, "Aileler çocuklarını bu konuda daha iyi eğitmeli, kadına şiddetin son bulmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA