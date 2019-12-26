26.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:36

Elazığ'da kadın kooperatifçiliği değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıkları arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Elazığ'da 6 aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda diğer paydaş kurumların katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında kentte oluşturulması planlanan Kadın Kooperatifçiliği ve ilçelerde açılan Aile Destek Merkezlerinin ( ADEM ) Kooperatifleşmesi konuları görüşüldüğü belirtildi.



Üretimin ve kooperatifçiliğin en önemli bileşeni olan kadının Türk toplumunda önemine vurgu yapan kurumun Kadın Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt: "Kadınların toplum içerisinde güçlendirilmesi, kendi başına ayakta durabilmesi ve kendini geliştirebilmesi, kendisini geliştirirken hem çocuğuna hem yakın çevresine hem bütün topluma yararlı olması için ayrıca bir fırsat verilmiş durumda. Bu yönüyle kooperatiflerin oluşturulması kadınlarımız için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA