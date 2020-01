: Elazığ'da kadın fırıncı ustası, mesleğindeki başarısıyla göz dolduruyor

18.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:48

Elazığ'da, kadından fırıncı ustası olur mu diyenlere rağmen 13 yıl önce başladığı fırıncılık mesleğinin tüm inceliklerini öğrenen 33 yaşındaki Semiha Yabancı, mesleğindeki başarısıyla göz dolduruyor.

Üniversite Mahallesi'nde bulunan pide fırınında ustalık yapan Yabancı, unun teknede hamur haline getirilmesinden ocakta pide, lahmacun, patile ve lavaş ekmeğine dönüşmesine kadarki tüm aşamaları büyük bir ustalıkla yerine getiriyor.

Yaklaşık 13 yıl önce başladığı meslekteki çalışkanlığı ve maharetiyle sektörün aranan ustaları arasında yerini alan Yabancı, sempatik tavırları ve güler yüzlülüğü ile müşterilerinin de beğenisini topluyor.

Yabancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırıncılığın aile mesleği olmasından dolayı iç içe büyüdüğü mesleğe zamanla merak saldığını ve 20 yaşında eniştesinin işlettiği fırında tezgahtar olarak çalışmaya başladığını anımsattı.

Bir yıl çalıştıktan sonra fırıncı ustası olmaya karar verdiğini ancak aile bireylerinin "Elinin hamuruyla erkek işi mi yapacaksın, bu iş bir kadına göre değil" diyerek bu kararına tepki gösterdiğini ifade eden Yabancı, şöyle konuştu:

"Yapamazsın dediler, ben her şeyin en iyisini yaparım dedim, kendime güvendim. Tezgahla başlamıştım, daha sonra ekmeğe tırnak vurmayı öğrendim. Ardından kendimi daha da ilerletmek için hamur yoğurmayı ve kesmesini öğrendim. Kadınların elinin değdiği her yer daha da güzelleşiyor, Zamanla ocağın başına geçip, kürek salladım. Ekmek, yemek her ne varsa en güzel şekilde pişirdim. Müşterilere en iyi şekilde hizmet için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

"Yabancı değiliz hamur işine"

Yabancı, yoğun emek ve beceri isteyen fırıncılık mesleğini Türkiye'de daha çok erkeklerin icra ettiğini dile getirdi.

Azmiyle bu işi kadınların da en az erkekler kadar ustalıkla yapabileceğini yakınlarına gösterdiğini aktaran Yabancı, şöyle konuştu:

"Kadınlar evde zaten hamur işi yapıyor, baklavası, saç ekmeği, yufkası, pastası, böreği olsun, yabancı değiliz hamur işine. Neden fırıncılık yapmasın ki kadınlar, kadınlar istedikten sonra ekmeklerini taştan çıkarırlar. 13 senedir bu işi severek yapıyorum, en iyisini yaptığımı düşünüyorum, tüm kadınların da bu işi rahatlıkla yapacağına inanıyorum."

"Ustalığıyla kendini ispatlamış bir arkadaşımız"

Fırın çalışanlarından Fethi Berk de iş yerinde biri kadın 6 kişi çalıştıklarını, tek kadın çalışan Yabancı'nın ustalık konusunda kendilerinden aşağı kalır iş bir yanının olmadığını kaydetti.

Yaklaşık 3 yıldır birlikte çalıştıklarını Yabancı'nın ustalığıyla erkek çalışanlara örnek olduğunu vurgulayan Berk, "Çok gayretli, çaba gösteren, becerikli, yetenekli ve ustalığıyla Elazığ'a kendini ispatlamış bir bayan arkadaşımız. Türkiye'de ilklerden diyebilirim. Biri işe gelmediği zaman hemen yerini dolduruyor, bize yardımcı oluyor." dedi.

"Kadınların elinin değdiği her yer daha da güzelleşiyor"

Fırının müşterilerinden Ayşe Taşkan ise erkeklerin egemenliğinde olan fırıncılık mesleğinde bir kadın ustayı görmeyi mutlulukla karşıladığını aktardı.

Yabancı'yı hem ustalığı hem de müşterilere karşı olan güler yüzlülüğü ve sempatik tavırlarından dolayı taktir ettiğini anlatan Taşkan, şöyle devam etti:

"Kadınların elinin değdiği her yer daha da güzelleşiyor, bunu fırınlarda da görmek bizim için mutluluk verici. İnanıyorum ki bu meslekte de kadın çalışanlar zamanla daha da fazlalaşacaktır. Kadınların bu meslekte de çok iyi işler çıkaracaklarına inanıyorum."

Kaynak: AA

Haber Videosu