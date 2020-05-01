Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
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Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
01.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:36

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9 kilogram tütün ile sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9 kilogram tütün ile sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Karakoçan ilçesinde kaçak olarak sigara üretimi yapan M.A'nin iş yeri tespit edildi. Adrese baskın yapan ekipler, şahsı suçüstü yakaladı.İş yerinde bin adet boş makaron,15 bin adet sigara kağıdı, 18 bin adet sigara filtresi ve 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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