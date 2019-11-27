Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
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Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada faturasız olarak ülkeye sokulan 80 çift ayakkabı ele geçirildi.

27.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:28
Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

'da ekiplerinin yaptığı çalışmada faturasız olarak ülkeye sokulan 80 çift ayakkabı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli bir belirlenerek takibe alındı. Takibe alınıp durdurulan araçta yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette faturasız ülkeye sokulan 25 bin TL değerinde 80 çift farklı markada ayakkabısı ele geçirildi.


Araçta bulunan 1 şahsı gözaltına alan ekipler, şüphelinin hakkında yasal işlem yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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