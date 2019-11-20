Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele - Haber

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam ettiği çalışmada 165 adet cep telefonu aksesuarı ve bilgisayar malzemeleri ele geçirildi.

20.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:49
Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

'da ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam ettiği çalışmada 165 adet cep telefonu aksesuarı ve bilgisayar malzemeleri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında başlattığı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Daha önce bir çok kez kaçak olarak yurda sokulan cep telefonu ve aksesuarlarını ele geçiren ekipler, bu kez bir araçta yaptığı arama da 165 adet cep telefonu aksesuarı ve bilgisayar malzemesine el koydu. Faturasız olarak ülkeye sokulan aksesuarlarla ilgili gözaltına alınan A.P. hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.