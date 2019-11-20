Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

20.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:49

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam ettiği çalışmada 165 adet cep telefonu aksesuarı ve bilgisayar malzemeleri ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında başlattığı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Daha önce bir çok kez kaçak olarak yurda sokulan cep telefonu ve aksesuarlarını ele geçiren ekipler, bu kez bir araçta yaptığı arama da 165 adet cep telefonu aksesuarı ve bilgisayar malzemesine el koydu. Faturasız olarak ülkeye sokulan aksesuarlarla ilgili gözaltına alınan A.P. hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA