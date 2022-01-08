Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir şüphelinin çok sayıda kaçak ürün getireceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelinin tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 375 kilogram tütün, 256 bin dolu makaron, 45 bin sahte bandrollü boş makaron, 129 paket kaçak nargile tütünü ve 285 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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