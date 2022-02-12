Son Dakika | Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da Elazığ'a bandrolsüz sigara getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Yapılan çalışma ile tespit edilen şüphelilerin bindiği yolcu otobüsü yol kontrol noktasında durduruldu.
Aramada, şüphelilere ait valizlerin içerisinde 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.