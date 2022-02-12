Son Dakika | Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da Elazığ'a bandrolsüz sigara getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Yapılan çalışma ile tespit edilen şüphelilerin bindiği yolcu otobüsü yol kontrol noktasında durduruldu.

Aramada, şüphelilere ait valizlerin içerisinde 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son Dakika | Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Sigara, Elazığ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title