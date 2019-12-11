Elazığ'da kaçakçılık operasyonu

11.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:58

Elazığ'da bin 84 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada Ş.Y'nin kaçak cinsel uyarıcı hap nakledeceğini tespit etti.



Takibe alınan Ş.Y, düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, yapılan aramada bin 84 uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA