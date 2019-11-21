Elazığ'da kaçakçılık operasyonu
Haberler » Güncel » Elazığ'da kaçakçılık operasyonu - Haber

Elazığ'da kaçakçılık operasyonu

Elazığ'da, düzenlenen operasyonda 50 gümrük kaçağı şarj cihazı ele geçirildi.

21.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:08
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu

'da, düzenlenen operasyonda 50 gümrük kaçağı şarj cihazı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta ara yapan ekipler, gümrük kaçağı 50 cep telefonu şarj cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et