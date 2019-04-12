Elazığ'da Kaçakçılık Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonda, 100 bin makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında kent merkezinde bir kargo firmasından teslim aldığı kolileri iş yerinden çıkarın şahsın durumundan şüphelenen ekipler, kutularda arama yaptı.



Yapılan aramada, 100 bin makaron ele geçiren ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA