Elazığ'da kaçak tütün operasyonu

Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ile 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ile 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.A'nın kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.

M.A'nın adresine operasyon düzenleyen ekipler, 1000 sigara makaronu, 15 bin sigara kağıdı, 18 bin sigara filtresi ile 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA