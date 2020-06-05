Elazığ'da kaçak sigara üretimine 9 gözaltı
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Elazığ'da kaçak sigara üretimine 9 gözaltı

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara üretimi için kullanılacak 750 kilo kıyılmış tütün ve 200 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Elazığ'da kaçak sigara üretimine 9 gözaltı
05.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:52

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara üretimi için kullanılacak 750 kilo kıyılmış tütün ve 200 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, 9 şüphelinin sigara üretimi yapmak amacıyla malzeme getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin kullandığı araç takibe alındı. Takip sonucu yapılan operasyonda, 750 kilo kıyılmış tütün ve 200 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılarak 29 bin lira idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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