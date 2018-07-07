Elazığ'da Kaçak Sigara Operasyonu

Elazığ'da Kaçak Sigara Operasyonu

Elazığ'da, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Elazığ'da Kaçak Sigara Operasyonu

Elazığ'da, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Bingöl karayolu Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisinde bulunan kontrol noktasında uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada durdurulan bir otobüste arama yapan ekipler, otobüsün koridor bölümünün altına saklanmış 3 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Sigaraları kendisinin sakladığını itiraf eden otobüs muavini H.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan H.S'ye idari para cezası uygulandı.

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