Elazığ'da Kaçak Sigara Operasyonu

Elazığ'da, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Bingöl karayolu Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisinde bulunan kontrol noktasında uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada durdurulan bir otobüste arama yapan ekipler, otobüsün koridor bölümünün altına saklanmış 3 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Sigaraları kendisinin sakladığını itiraf eden otobüs muavini H.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan H.S'ye idari para cezası uygulandı.