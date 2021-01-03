Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
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Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

03.01.2021 18:32 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:36
Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında 'izinsiz kazı yapmak' suçundan işlem yapılan şüphelilerin yaklaşık 50 santimetre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde açtıkları çukurda 20 metrekarelik oda tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğanbağı köyü Kümbet mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak kazı yapan A.U. (35), S.Ç. (22) ve F.A.'yı (32) kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede şüphelilerin yaklaşık 50 santimetre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde açtıkları çukurda 20 metrekarelik oda tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan işlem yapıldı.


Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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