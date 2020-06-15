Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü 3 gözaltı Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltıELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde düzenlenen operasyonla, kaçak kazı yapan M.Ö., A.Ö.Ö. ve M.O.'yu suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.

Kaynak: DHA