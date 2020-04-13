Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan O.G., jandarma tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
13.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:42
Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan O.G., jandarma tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.G.'nin, kaçak kazı yapacağı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler takibe aldıkları O.G.'yi arazide kazı yaparken suçüstü yakaladı. O.G. gözaltına alınırken, kullandığı malzemelere el koyuldu.
Kaynak: DHA