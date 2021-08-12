Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı.

Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Elmapınarı Köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Olay yerine giden ekipler kaçak kazı yapan K.D'yi (37) suçüstü yakaladı.

Çevrede yapılan aramada 20 tarihi sikke, metal dedektörü ve kazı aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Üner Kibariye Onur Akay
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 13:25:43. #1.16#

title