Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı.
Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Elmapınarı Köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Olay yerine giden ekipler kaçak kazı yapan K.D'yi (37) suçüstü yakaladı.
Çevrede yapılan aramada 20 tarihi sikke, metal dedektörü ve kazı aletleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen