Elazığ'da kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.
16.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:46
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA