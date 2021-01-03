Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

03.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:14
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Doğanbayı Kümbet mevkisi sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.U, S.Ç. ve F.A. gözaltına alındı.

Haklarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında soruşturma açılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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