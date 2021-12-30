Elazığ'da kaçak içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da kaçak içki operasyonu

Elazığ'da kaçak içki operasyonu
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol, anason ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol, anason ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir evde kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, kaçak içki yapımında kullanılan 1 litre etil alkol, 50 gram anason, huni ve 5 şırınga ele geçirdi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title