Elazığ'da kaçak bıldırcın avına 8 bin 220 lira ceza - Haberler
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Elazığ'da kaçak bıldırcın avına 8 bin 220 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da kaçak bıldırcın avına 8 bin 220 lira ceza

Elazığ'da kaçak olarak bıldırcın avlayan 3 kişiye, 8 bin 220 lira ceza kesildi.

Elazığ'da kaçak olarak bıldırcın avlayan 3 kişiye, 8 bin 220 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kuşhane köyü mevkiinde bıldırcın avlandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, harekete geçti. Yapılan çalışmada avlanmaya yasak bölgede kota almadan ruhsatlı av tüfekleri ile kaçak avcılık yaptıkları ve 36 adet bıldırcın vurdukları belirlenen E.Ç. (39,) F.Y. (41) ve Ş.Ö. (38) isimli 3 şahsa, 8 bin 220 lira idari para cezası uygulandı. - ELAZIĞ

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