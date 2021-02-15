Elazığ'da kaçak avlanan ve kısıtlamaya uymayan 5 kişiye ceza

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kaçak avlanan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kaçak avlanan 5 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında avlaklar ve sulak alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kısıtlamayı ihlal ederek kaçak avlanan 5 kişiyi yakaladı.

Haklarında hem kısıtlamayı ihlalden hem de kaçak avlandığı gerekçesiyle yasal işlem uygulanan 5 kişiye para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk