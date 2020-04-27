Elazığ'da kaçak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi Elazığ'da kaçak avlanan 700 kilogram sazan balığı ele geçirdi.

Elazığ'da kaçak avlanan 700 kilogram sazan balığı ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kaçak su ürünleri avı ile ilgili Elazığ-Diyarbakır yolunda çalışma yaptı.

Yapılan çalışma kapsamında durdurulan bir araçta Keban Baraj Gölü Havzasında kaçak yollarla avlandığı tespit edilen 700 kilogram sazan bulundu.

Araçtaki iki şahsa idari para cezası uygulanırken ele geçirilen balıklar ise imha edildi.

Kaynak: AA